Beelden Jeannine Van Landschoot nu op marktplein Sint-Lievens-Houtem Joeri Seymortier

16 november 2018

08u35 0 Eeklo De beeldengroep De Zusters van kunstenares Jeannine Van Landschoot uit Eeklo, heeft een plaats gekregen op het marktplein van Sint-Lievens-Houtem.

“Iedereen kan een eigen interpretatie geven aan het kunstwerk”, vertelt Jeannine, die persoonlijk aanwezig was bij de inhuldiging. “Mijn beeld kan gaan over de vele sterke vrouwen die destijds werkten in de fabrieken van de gemeente. Maar ook over de Me Too beweging van vandaag.”

De Eeklose kunstenares schonk het beeld gratis aan de gemeente, omdat ze een bijzondere band heeft met Houtem. “Mijn man zaliger Patrick Ysebaert maakte tussen 1993 en 2008 de decors van de Letterhoutemse toneelvereniging. Hij schreef ook een toneelstuk voor het Liviniusjaar in 2007. We hebben hier mooie vriendschappen opgebouwd”, mijmert Jeannine nog.