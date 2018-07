Barbecue voor goed doel 03 juli 2018

De vzw Meetjesland-Moldavië uit Maldegem en Eeklo organiseert op zondag 8 juli een barbecue om de werking in Roemeens Moldavië verder te zetten. Om 12 uur net over de Nederlandse grens, in de Zwaanstraat 17 in Eede. Je betaalt 30 euro per persoon.





Inschrijven: meetjesland-moldavia@telenet.be. (JSA)