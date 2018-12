Band of Brothers twee keer op podium voor het goede doel Joeri Seymortier

20 december 2018

10u10 0 Eeklo De groep Band of Brothers uit Eeklo kruipt komend weekend twee keer op het podium in het kader van de Warmste Week.

Op zaterdag 22 en zondag 23 december treedt Band of Brothers op in de Koperen Leeuw in Eeklo. Op zaterdag wordt het concert georganiseerd door vzw Asha-Hope en op zondag door ’t Rabetscomité. “Op zaterdag gaat de opbrengst naar het internationaal project Asha-Hope”, zegt Matyas Blanckaert van Band of Brothers. “Op zondag wordt de opbrengst geschonken aan wijkcentrum De Kring uit Eeklo. Er is slechts plaats voor 100 personen per avond en er zijn nog een handvol tickets beschikbaar.”

Kaarten kosten 15 euro. Voor zaterdag kan je reserveren via merlinavdg@hotmail.com. Kaarten voor het concert van zondag via vromman.ilse@gmail.com. Start telkens om 20 uur.