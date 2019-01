Band of Brothers opent zaterdag theaterseizoen Koperen Leeuw Joeri Seymortier

17 januari 2019

16u29 0 Eeklo De Koperen Leeuw in de Tieltsesteenweg in Eeklo opent op zaterdag 19 januari het nieuwe theaterseizoen, met een optreden van Band of Brothers.

“Na hun geslaagd benefietweekend in het kader van Music for life eind december, was de vraag groot om hun akoestische set nog eens te brengen”, zegt Victor Bruggeman. “De broers Ryckaert en Blanckaert zullen de bezoekers zaterdag vanaf 20.30 uur verwennen met een intieme setting en warme songs op een kille winteravond. Toegang is gratis, de deuren van de Koperen Leeuw gaan open om 20 uur.”

Er zijn wel maar 98 zitjes, dus er wordt gevraagd om toch te reserveren. Enkel via info@koperenleeuw.be.