Balgerhoekebrug op 8 maart volledig dicht (en vanaf midden april is fietsbrugje er weer) Joeri Seymortier

04 maart 2019

08u11 0 Eeklo Het fietsbrugje naast Balgerhoekebrug, op de grens van Eeklo met Maldegem, is half april klaar. Op 8 maart wordt de brug wel een dag afgesloten.

In november vorig jaar is De Vlaamse Waterweg gestart met de vernieuwing van het dienstbrugje naast de Balgerhoekebrug. De passerelle naast de Balgerhoekebrug werd eind 2016 afgesloten voor fietsers en voetgangers, nadat ernstige schade aan de betonnen constructie vastgesteld werd. Na extra onderzoek werd besloten om het dienstbrugje volledig te vernieuwen en zo een duurzame en definitieve oplossing te voorzien. Op 19 november vorig jaar is De Vlaamse Waterweg gestart met de vernieuwing van de passerelle.

“De installatie van de nieuwe passerelle, de laatste fase van de werken, vindt plaats van vrijdag 8 maart tot vermoedelijk midden april”, zegt woordvoerster Hélène Vermeulen. “Op 8 maart worden de stalen liggers geplaatst. Tijdens de rest van deze periode worden betonwerken uitgevoerd, de houten loopplanken aangelegd en de leuningen aangebracht. Daarna kunnen fietsers en voetgangers opnieuw gebruik maken van het dienstbrugje.”

Tijdens de plaatsing van de stalen liggers, op 8 maart, wordt de hele Balgerhoekebrug afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. Het jaagpad vanaf de brug richting Zomergem wordt ter hoogte van het brugje gedurende de volledige laatste fase van de werken onderbroken voor het verkeer.