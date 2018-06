Baba Yega komt naar Meetjeslandse Balloonmeeting 29 juni 2018

02u32 0 Eeklo De gemaskerde mannen van Baba Yega moeten op zondag 29 juli voor een volkstoeloop zorgen op de 33ste Meetjeslandse Balloonmeeting in Eeklo.

Het programma van de Balloonmeeting werd gisteren bekend gemaakt. Baba Yega is de act die Belgium's got Talent in 2016 won en in hun anonieme pakken nog altijd zalen doen vollopen. Op zondag 29 juli komen ze naar Eeklo, om 18 uur net voor het opstijgen van de luchtballonnen. "Baba Yega is vooral bij de jeugd nog altijd een hype. We verwachten daar veel van", zegt voorzitter Guy Bral. "Op zaterdag 28 juli hebben we Urkie Purkie, Eveline Cannoot van Ment TV en The Amazing Flowers. Op zondag hebben we al twee jaar Prinsessia gehad, maar dit jaar rekenen we met Baba Yega voor een even grote volkstoeloop. Natuurlijk blijven de luchtballonnen onze grootste attractie. Zowel op zaterdag 28 als op zondag 29 juli gaan er telkens vijftig tot zestig ballonnen de lucht in."





Na 32 jaar is er ook een nieuwe wisselbeker voor de winnaar van de vossenjacht, een wedstrijd tussen de ballonvaarders. De Kunstacademie Eeklo heeft voor het kunstwerk gezorgd. Barbara Verstraete zorgde voor het ontwerp, Jo Van Ryckeghem voor de uitvoering en Lieven Goetinck voor de sokkel.





De toegang tot de Balloonmeeting achter het Sportpark van Eeklo is ook dit jaar weer gratis. Je kan wel meevliegen en op voorhand een ballonvlucht boeken. Die kost 120 euro per persoon, buffet inbegrepen. Voor meer informatie kan je bellen naar het telefoonnummer 050/71.29.55. (JSA)