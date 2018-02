AZ Alma start opleiding schoonheidsbehandeling kankerpatiënten 06 februari 2018

02u28 0 Eeklo Ziekenhuis AZ Alma uit Eeklo en de vzw Institute for Professional Care starten met speciale opleidingen voor kappers en schoonheidsconsulenten, die kankerpatiënten willen begeleiden.

In de ziekenhuizen wordt nu al aandacht besteed aan schoonheidszorg voor kankerpatiënten. Maar eenmaal de patiënt het ziekenhuis mag verlaten, is het vaak zoeken om binnen de bestaande kappers en schoonheidsspecialisten iemand te vinden die perfect weet hoe hij of zij met kankerpatiënten moet omgaan. "Het is belangrijk dat kankerpatiënten zich goed voelen in hun vel, en er goed uitzien hoort daar zeker bij", zegt Katleen Vanderbeken van de vzw. "We willen zo het zelfbeeld van de patiënt verbeteren. Maar de kapper of schoonheidsspecialist in de straat weet niet altijd hoe hij of zij een kankerpatiënt moet behandelen. Daar zijn speciale producten en speciale methodes voor. Iemand die strijd tegen kanker, heeft vaak te kampen met haaruitval, het uitvallen van nagels of huidaandoeningen. In een opleiding van een jaar gaan we professionele kappers en schoonheidsconsulenten nu specialiseren. We hebben ook de Lotus Care Foundation in het leven geroepen om kankerpatiënten gratis van die verwennerij te laten genieten. Want de ziekenhuisfacturen lopen vaak op, en dan wordt vaak als eerste op die schoonheidszorg bespaard."





Vanaf april

Algemeen directeur van AZ Alma Rudy Maertens is trots dat de dienst oncologie van zijn ziekenhuis, gastheer is voor de nieuwe opleiding die in april start. "Wij willen echt verder gaan dan enkel de medische zorg van onze patiënt", zegt directeur Maertens. "De psychologische effecten en de neveneffecten van een ziekte, zijn ook belangrijk. In ons ziekenhuis besteden we daar al veel aandacht aan. Maar die zorg valt vaak weg wanneer de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt. We zijn blij te kunnen meewerken aan professionele nazorg", zegt Maertens nog.





Voor meer informatie kan surfen naar:





www.institutefpc.eu. (JSA)