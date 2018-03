AZ Alma blaast vandaag 1 kaarsje uit 29 maart 2018

02u46 0

Het nieuwe fusieziekenhuis AZ Alma aan de Ringlaan in Eeklo viert zijn eerste verjaardag met een nieuwe website.





"AZ Alma aan de Ringlaan in Eeklo is op donderdag 29 maart 2018 precies één jaar open", zegt Marc Van Hulle, manager PR en Communicatie. "Voor die eerste verjaardag lanceren we een nieuwe website. Die is helemaal in lijn met het ziekenhuis zelf. Er werd gekozen voor een overzichtelijke website, met veel foto's en een kleurenpalet dat staat voor openheid en transparantie. Bezoekers en patiënten kunnen er vlot alle informatie vinden." Info: www.azalma.be. (JSA)