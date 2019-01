Auto over de kop aan industrieterrein in Eeklo Jeffrey Dujardin

07 januari 2019

17u38 3

Aan de Korte Moeie in Eeklo, aan het industriepark, is zaterdagavond rond 22.40 uur een ongeval gebeurd. De chauffeur raakte de borduur waarna zijn wagen begon te tollen. Nadat hij tegen een boom botste is hij over de kop gegaan. Na enkele keren te rollen is hij tot stilstand gekomen tegen de volgende boom. De chauffeur, een jongeman die van zijn werk kwam, bleef ongedeerd. De auto, die klaar was voor de schroothoop, werd getakeld.