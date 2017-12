Auto botst frontaal op schoolbus ZES LEERLINGEN DE ZONNEWIJZER LICHTGEWOND JEFFREY DUJARDIN

02u35 45 Foto DJG De wagen (links) botste op de Vrombautstraat frontaal op de schoolbus. Eeklo Een vrouw is gisterenmiddag rond 16 uur in de Vrombautstraat in Eeklo met haar auto frontaal op een schoolbus gereden. Op de bus raakten zes kinderen tussen 6 en 12 jaar van De Zonnewijzer lichtgewond, de autobestuurster werd zwaargewond overgebracht naar het AZ Alma. De drukke verbindingsweg van Eeklo naar de expressweg N49 was nog maar een dag open na drie maanden werken.

De jonge vrouw uit Eeklo reed in de Vrombautstraat in de richting van Eeklo, het busje kwam uit de tegenovergestelde richting. Volgens de chauffeur van de schoolbus wou de vrouw een inhaalmanoeuvre uitvoeren, maar ze schatte de afstand verkeerd in. Net voor het kruispunt met de Kruiskensstraat botsten de auto en de schoolbus frontaal op elkaar. Door de klap raakte ook een derde voertuig beschadigd. De vrouw zat gekneld in haar verwrongen voertuig. Ze moest door de brandweer bevrijd worden. Ze werd met zware verwondingen overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo, ze verkeert mogelijk in levensgevaar.





Gekneld in auto

Op de schoolbus zaten tien tot vijftien kinderen van De Zonnewijzer, een school voor buitengewoon onderwijs uit Eeklo op weg naar huis. Zes kinderen tussen 6 en 12 jaar raakten lichtgewond. Door het ongeval was de Vrombautstraat afgesloten in beide richtingen.





"Zo'n zwaar ongeval net voor Kerstmis. Hopelijk komt iedereen er bovenop", zegt een buurtbewoner die op weg was naar huis. "We mochten niet door met de auto, dus zijn we maar te voet naar huis gekeerd." De verantwoordelijke van de busmaatschappij, 'Herman & Vandamme', was zwaar onder de indruk, "Onze chauffeur is lichtgewond, maar in shock. Hij zag hoe de vrouw een andere wagen inhaalde, maar kon niet meer tijdig reageren. De bus is totaal vernield. Al is dat het minste van onze zorgen. Gelukkig zijn de kindjes en de chauffeur ongedeerd." Rond 19u30 was de deskundige klaar met het onderzoek. Glas en brokstukken lagen verspreid over de weg. De brandweer kwam het wegdek schoonmaken. Zowel de bus als de twee wagens moesten getakeld worden.





Pas open na werken

De Vrombautstraat was pas sinds donderdagnamiddag opnieuw open voor het verkeer. Langs de drukke verbindingsweg werd de afgelopen drie maanden een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.