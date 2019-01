Auto belandt op zijkant aan industrieterrein in Eeklo Jeffrey Dujardin

07 januari 2019

17u38

Aan de Korte Moeie in Eeklo, aan het industriepark, is zondagavond rond 22.40 uur een ongeval gebeurd. Een wagen kwam om een nog onduidelijke reden van de weg en belandde op zijn zijkant. De bestuurster kwam er met de schrik vanaf. De wagen moest wel getakeld worden, die was klaar voor de schroothoop. Er was weinig hinder voor het verkeer.