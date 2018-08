Auto belandt in gracht na verkeerd manoeuvre 27 augustus 2018

02u23 0

Op de Ringlaan in Eeklo is vrijdagochtend rond 9 uur een verkeersongeval met stoffelijke schade gebeurd.





Een 22-jarige man uit Assenede belandde er met zijn wagen in de gracht na een draaimanoeuvre. De bestuurder liep geen verwondingen op, maar zijn wagen diende wel getakeld te worden. (DJG)