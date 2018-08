Auto belandt in gracht: 4 gewonden 06 augustus 2018

Een wagen met vier inzittenden is vrijdagavond laat in de gracht beland op de Sint-Laureinsesteenweg in Balgerhoeke. Daarbij raakten alle inzittenden lichtgewond. "Aan het stuur zat een 20-jarige vrouw uit Aalter", duidt Marino Longeville van de politiezone Meetjesland-Centrum. "Ze reed in de richting van Eeklo, en ze werd verrast door de nieuwe rotonde in Balgerhoeke. De bestuurster verloor de controle over het stuur, ramde enkele verkeersborden en belandde met de auto in de gracht." De vrouw en de drie andere inzittenden konden op eigen kracht uit het voertuig klauteren en verwittigden zelf de hulpdiensten. Ze werden overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo, maar niemand was er erg aan toe. De chauffeur legde een negatieve ademtest af. (OSG)