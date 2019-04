Arvid De Dapper (21) loopt Iron Viking Run voor vzw Heldenhuis: 42 kilometer met ruim honderd obstakels Joeri Seymortier

11 april 2019

08u47 0 Eeklo Arvid De Dapper (21) uit Eeklo loopt zaterdag de lron Viking Run voor het goede doel. Hij wil zoveel mogelijk geld inzamelen voor de vzw Heldenhuis.

Arvid loopt zaterdag een marathon van 42 kilometer, maar moet onderweg ook meer dan honderd obstakels overwinnen. Hij moet in het domein Puyenbroeck in Wachtebeke door het water, over objecten en door de modder. En dat doet hij voor het goede doel. “Het is niet alleen een sportieve uitdaging, maar ik wil er ook zoveel mogelijk geld mee inzamelen voor het goede doel”, zegt de Eeklose sportieveling. “Ik heb mij laten sponsoren ten voordele van vzw Heldenhuis. Dat wordt een lokaal woonproject voor een groep jongeren met een beperking. Ik wil een kleine bijdrage leveren om hen een volwaardige toekomst te geven. Die jongens en meisjes kunnen niet zomaar eventjes 42 kilometer lopen zoals ik. Maar met de juiste accommodatie kunnen zij wel een goed en aangenaam leven leiden.”

Arvid en zijn project nog steunen? Mail naar arviddedapper@icloud.com.