Arbeider (47) die fatale fout maakte, moet niet naar de gevangenis 20 maart 2018

02u49 0 Eeklo Een 47-jarige Eeklonaar die twee jaar geleden per ongeluk een werkmakker onder twee ton buizen deed belanden, moet niet naar de gevangenis.

Büyük E. maakte een zware fout. Op 16 juni 2016 nam hij bij nutswerken in de Moerstraat in Kaprijke plaats achter het stuur van een kraanmachine, hoewel hij daarvoor niet de nodige attesten had. Bij het verplaatsen van een pallet met twee ton buizen ging het mis. De lading belandde op een andere arbeider, de Gentenaar Oguz Süleyman (52), die ter plaatse overleed.





Het parket had een maand geleden nog twee jaar cel gevraagd voor "de fout, die wel degelijk een fout was, en geen onvoorzichtigheid." De advocaat van E. vroeg de gunst van de opschorting. "Mijn cliënt straffen heeft geen zin. Hij wordt al elke dag gestraft door zijn geweten." E. was tijdens de rechtszaak bijzonder emotioneel. Vooral toen de weduwe van de Gentse arbeider het woord nam, kreeg hij het lastig. "Waarom ben ik mijn man kwijt?", vroeg de vrouw zich snikkend af. "Dit verlies slaat een gat in mijn hart. Sinds zijn dood ben ik gehandicapt."





De rechtbank toonde gisteren genade voor Büyük E.: omdat de uitgesproken celstraf met uitstel is, hoeft hij die niet uit te zitten.





Het is wel de bedoeling dat de man opnieuw aan het werk gaat, wat hem sinds 2016 niet meer lukte.





Opvallend is nog dat de man zelf niet moet opdraaien voor de morele schadevergoeding van de familie van de nabestaanden. Die som moet het toenmalige bedrijf van E. betalen. Zij worden met andere woorden ook veranwoordelijk gesteld. (OSG)