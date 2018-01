Annie (60) maakt knuffelpopjes voor zieke kindjes 02u34 0 Foto Joeri Seymortier Annie Bruggeman bracht een nieuwe lading knuffelpopjes naar de kinderafdeling van AZ Alma. Eeklo Annie Bruggeman (60) uit Eeklo maakt de zieke kindjes van de kinderafdeling van AZ Alma blij met zelfgemaakte knuffelpopjes.

Annie is vrijwilligster in het ziekenhuis en brengt om de twee maanden een lading van zowat twintig nieuwe popjes naar het ziekenhuis. "Ik maakte die popjes al een tijdje als hobby en probeerde die eigenlijk eerst te verkopen", vertelt Annie. "Maar die verkoop lukte niet echt. Ik heb dan gezocht naar een goed doel dat ik blij kon maken met mijn popjes. Zo ben ik bij de kinderafdeling van het AZ Alma terechtgekomen. Niets erger dan een ziek kind, dus als je hun leed een beetje kan verzachten door hen een popje te schenken, dan is dat toch fantastisch? Ik maak 100 tot 150 popjes per jaar en ben daar letterlijk elke dag mee bezig. De glimlach van die zieke kindjes geeft mij voldoening en de kracht om verder te doen. Ik krijg de laatste tijd van sommige mensen ook wol cadeau en dat is echt fantastisch. Zo kan ik blijven verder werken." (JSA)