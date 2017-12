Al drie gestroopte reeën in maand tijd ILLEGALE JACHT OP HERTENVLEES IN PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN SAM OOGHE

02u29 0 Sam Ooghe Boswachter Filip Van den Bossche waarschuwt voor de gevaren van stroperij. Eeklo Behalve kalkoen eten, de kerstboom versieren en cadeau's geven lijkt ook stroperij tijdens de feestdagen een jaarlijkse traditie te worden. De afgelopen weken vonden medewerkers van provinciaal domein Het Leen in Eeklo al drie gestroopte reeën terug. "Illegaal en bovendien levensgevaarlijk", zegt boswachter Filip Van den Bossche.

Op kerstdag deed een wandelaar in Het Leen een lugubere ontdekking: een dode reebok met een schotwonde in de borst. Het dier was wellicht de avond ervoor beschoten. Het was al de derde reebok die sneuvelde in het domein in een maand tijd. Ook in november en in het voorjaar werden enkele gestroopte reeën ontdekt. Van de daders is geen spoor.





"Die praktijk is natuurlijk volstrekt illegaal", zegt Erik Wille van de Sint-Hubertusvereniging. "Het jachtseizoen op reebokken loopt van mei tot begin september. Daarbuiten schieten is niet jagen, maar stropen. En daarnaast mag in het Leen nooit gejaagd worden, ook niet tijdens het seizoen, en zéker niet 's nachts. Dit zijn bijzonder ernstige feiten, en daarbij kwalijk voor de reputatie van jagers. Laat het duidelijk zijn: wij zijn hier driehonderd procent tegen."





De daders riskeren een monsterboete en zelfs een celstraf. Waarom nemen zoveel stropers dan het risico? "Voor het geld", zegt boswachter van Het Leen, Filip Van den Bossche.





Filip Van den Bossche Een reebok die in het voorjaar sneuvelde.

Grof geld

"Wie wild op het bord krijgt, kan er normaal gezien op rekenen dat de dieren grondig gekeurd zijn. Elk neergeschoten hert passeert eerst bij het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos voor het naar de supermarkt of slager gaat. Er bestaat evenwel al jarenlang een zwarte wildmarkt. Stropers jagen illegaal en verkopen het wild voor grof geld. Daarom piekt de stroperij ook tijdens de feestdagen: dan is er het meeste vraag naar wild. De dieren die we vinden zijn trouwens slechts een fractie van het totale aantal."





Het vlees van gestroopte dieren zou beter smaken omdat ze vrij in het wild leefden. "Dat ben ik toch niet zeker", zegt Van den Bossche. "Reebokken in het wild kunnen ziektes doorgeven, zoals gangreen. Die controles zijn er niet zomaar. En vergeet ook niet dat stroperij levensgevaarlijk is. In Het Leen lopen 's avonds soms kinderen rond van bosklassen. Of wandelaars en koppeltjes, ook al mag het eigenlijk niet. Als zo'n jager in het donker met kogels schiet die anderhalve kilometer reiken,... Die kogel moet maar afwijken tegen een boomstam. Je mag er niet aan denken."





Camerabeelden

De politie heeft nu camerabeelden in handen. "Extra inspecteren zal weinig helpen", klinkt bij de politie van Meetjesland-Centrum. "Er is een goede samenwerking tussen de boswachter, de inspectiediensten van Natuur en Bos, en de politie. Verdachte gedragingen worden onmiddellijk onderzocht." Dat bevestigt ook boswachter Van den Bossche. "Het gaat vooral om geluk hebben. Stropers lopen vroeg of laat tegen de lamp, en dan zijn de straffen niet min."