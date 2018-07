Al 900 inschrijvingen voor rommelmarkt Kaaiken 26 juli 2018

02u39 0

De rommelmarkt van het Kaaiken in Eeklo wordt dit jaar gehouden op zondag 7 oktober. Vandaag zijn er al meer dan 900 inschrijvingen. Toch zijn dat er minder dan normaal op dit moment van de inschrijvingen. "Door het barslechte weer in 2016 en het minder goede weer in 2017 tijdens onze rommelmarkt, lopen de inschrijvingen voor de rommelmarkt niet zoals het hoort", zegt Dirk Mussche. "Natuurlijk zijn 900 standhouders al gigantisch, maar we willen graag weer helemaal uitverkocht zijn. Momenteel is zowat twee derden uitverkocht, dus er kan nog heel wat bij."





Een plaats van zes lopende meter kost 14 euro. Voeding en nieuwe producten verkopen is verboden. Inschrijven kan via www.kaaiken.be. Info bij Dirk Mussche op 0476/46.30.92. (JSA)