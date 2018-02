Akoestische metal 02 februari 2018

Underground Network Meetjesland houdt op zaterdag 3 februari om 20 uur een akoestische avond met de Vlaamse metalband The Difference. Die vindt plaats in De Koperen Leeuw, Tieltsesteenweg in Eeklo. De band stond vorige zomer op het Herbakkersfestival in Eeklo en brengt hun eigen muziek speciaal voor deze avond semi-akoestisch. Het voorprogramma is voor Peter De Zutter, bekend van Charcoal City, Reno en de Foodfighters.





Kaarten kosten 10 euro en zijn te reserveren via yentl.francois@hotmail.com of de Facebookpagina www.facebook.com/unmeetjesland. (JSA)