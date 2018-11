Afterwork in gebouwen Sound-Projects Joeri Seymortier

26 november 2018

09u50 0 Eeklo Op vrijdag 30 november is er vanaf 18 uur een AfterworkParty in het handelspand van Sound-Projects in Eeklo.

De toegang is vrijdagavond gratis, en er worden ook gratis hapjes geserveerd. Met dj-sets van Tom Massis, Neon, DJ Ken & DJ Ace. Je vindt de locatie in Nieuwendorpe 33 E in Eeklo. Info op de Facebookpagina van Sound Project Eeklo.