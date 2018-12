Afscheid van Koen Loete in 10 foto’s: “De sjerp doorgeven is best moeilijk” Na 12 jaar burgemeesterschap klaar voor laatste weekend Joeri Seymortier

28 december 2018

09u22 0 Eeklo Koen Loete gaat zijn laatste weekend in als burgemeester van Eeklo. Hij zit al sinds 1988 in de gemeenteraad, en was de voorbije twaalf jaar de burgervader van de hoofdstad van het Meetjesland. Volgende week moet Loete met zijn CD&V noodgedwongen naar de oppositiebanken. Wij blikken met tien foto’s terug op twaalf jaar burgemeesterschap.

Koen Loete moet dit weekend zijn bureau op het stadhuis van Eeklo opruimen, want dinsdag komt Luc Vandevelde van SMS op die stoel te zitten. Loete haalde in oktober met 1.375 voorkeurstemmen nog altijd de hoogste score van alle kandidaten, maar zijn CD&V is niet langer de grootste partij. SMS mag nu de burgemeester leveren, en kiest er voor om Open Vld en Groen mee te nemen in het nieuwe bestuur. Exit Koen Loete. “Ik zou de politiek vaarwel kunnen zeggen, maar dat wil ik mijn 1.375 kiezers niet aandoen”, zegt de man. “Ja, ik moet nu zes jaar lang als gemeenteraadslid op de oppositiebanken zitten. Ik zal de dossiers van mijn opvolgers kritisch blijven volgen. Neen, ik heb nog geen zicht op een nieuwe job. Hoe ik mij nu voel? Het is best moeilijk om de sjerp te moeten doorgeven. Maar het is tegelijk ook heerlijk om het mooie te herinneren.”

Sinds 1988

En herinneringen heeft Koen Loete bij de vleet. Hij doet dan ook al dertig jaar aan politiek. Het was 1988 toen hij als gemeenteraadslid aan zijn politieke carrière begon. Zes jaar later, in 1994, werd Koen Loete schepen van de stad. Dat mocht hij twaalf jaar blijven. Sinds 2006 is hij voltijds burgemeester van Eeklo.

Jean-Luc Dehaene

Ook in Brussel heeft Koen Loete al heel wat politieke verwezenlijkingen. Hij is al sinds 2005 lid van het nationaal partijbestuur van CD&V. Van 1994 tot 1999 was hij persoonlijk assistent van Johan Van Hecke en Marc Van Peel. In 1999 en 2000 was hij de rechterhand van Jean-Luc Dehaene en Reginald Moreels. Loete was ook een tijd lang bestuurslid van de Europese Volkspartij EVP, algemeen secretaris van de CD&V-senioren, commissievoorzitter van de Federale Gelijke Kansenraad en algemeen secretaris van de ere-parlementsleden. In de regio was Koen Loete ook voorzitter van IVM en van Resoc. “Van maandagmorgen tot zondagavond was ik beschikbaar voor iedereen die mij nodig had. Gewoon, omdat de politiek mijn leven was”, zegt Koen Loete nog.