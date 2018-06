Adrem Keukens opent vierde toonzaal 22 juni 2018

02u47 0

Michiel Steenbeke van Adrem Keukens in Eeklo opent vandaag een vierde toonzaal. Naast de toonzaal in de Zeelaan in Eeklo, de Gentstraat in Deinze en de Kloosterstraat in Bornem, wordt nu voor Zelzate gekozen. De nieuwe toonzaal opent langs de Assenedesteenweg 251 in Zelzate. (JSA)