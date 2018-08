Accordeonmuziek voor 104de verjaardag Oscar 21 augustus 2018

Oscar Verspeurt uit Eeklo heeft gisteren zijn 104de verjaardag gevierd in de cafetaria van rusthuis Sint-Elisabeth op de Tieltsesteenweg. Oscar woonde in de Zilverstraat, verhuisde in 1985 naar het Zonneheem en woont sinds 2006 in Sint-Elisabeth. Hij trouwde met Orpha Van Suypeene, zij overleed negen jaar geleden. Ook van zijn dochter Marie-Louise heeft hij al afscheid moeten nemen. Zoon Carlos woont nog in de Klaverhoek in Eeklo. "Ik heb altijd bij de likeurstokerij Brandi - Van Branteghem in de Boelare gewerkt. Daar deed ik de leveringen per fiets, bureauwerk en de boekhouding", zegt Oscar nog. (JSA)