Aantal Eeklonaars groeit naar 21.117 Anthony Statius

29 november 2018

Eeklo een imagoprobleem? Je zou het niet zeggen als je het aantal inwoners bekijkt. Burgemeester Koen Loete (CD&V) meldt fier dat zijn stad ondertussen 21.117 zielen telt.

Eeklo is gedurende twee legislaturen doorgegroeid van 19.500 inwoners naar dit nieuwe cijfer, dus er zijn meer dan 1.600 extra stadsgenoten bij gekomen”, zegt Loete. “Dit bewijst nogmaals dat het in Eeklo, centrumstad van het Meetjesland, goed is om te wonen, te werken, te winkelen, hobby’s te beoefenen en naar de vele evenementen te gaan.”