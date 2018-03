Aanrijding met lichtgewonde 21 maart 2018

In de Peperstraat in Eeklo is maandag rond 16 uur een verkeersongeval gebeurd.





Ter hoogte van rondpunt aan Van Meenen kwam het tot een aanrijding tussen bromfiets en een personenwagen, bestuurd door een 66-jarige vrouw uit Eeklo en een 46-jarige man uit Bekkevoort.





De bestuurder van de bromfiets werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo (DJG)