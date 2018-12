Aanleg hockeyveld en rugbyterrein aan Sportpark is begonnen Joeri Seymortier

11 december 2018

16u00 0 Eeklo De aanleg van de buitenterreinen aan het Sportpark van Eeklo is begonnen. Er komt een nieuw hockeyveld in kunststof en een rugbyterrein.

“De werken aan de buitenterreinen zijn volop bezig”, zegt schepen van Sport Dirk Van de Velde (CD&V). “De aanleg van een hockeyterrein was nodig, want Hockeyclub Meetjesland zit veel te klein op de terreinen van Yeti Sportjoy in de Zandstraat. Gelijktijdig worden ook heuvels aangelegd die de immense vlakte een ander uitzicht geven, en ook zullen gebruikt worden voor de mountainbike, cyclocross of BMX.”

In het voorjaar van volgend jaar zal ook begonnen worden met de aanleg van drie openlucht tennisterreinen naast het Sportpark van Eeklo.