90 jaar en op eerste rij voor Herbakkersfestival BUREN SENIORIE KLAGEN NIET OVER MUZIKALE DRIEDAAGSE JOERI SEYMORTIER

17 augustus 2018

02u25 0 Eeklo Vanavond begint op het Herbakkersplein in Eeklo het driedaags Herbakkersfestival. Een feest voor duizenden muziekliefhebbers, maar ook voor de dichtste buren van de seniorie op het Herbakkersplein. Zij horen de ronkende gitaren en de beats als geen ander, maar geen enkel oudje dat daar over klaagt. "Een pilletje voor het slapen gaan en alles is opgelost", klinkt het.

De organisatoren van het Herbakkersfestival willen in goede vrede met hun oudere buren leven, en bezoeken hen elk jaar net voor het feestweekend. Daar vragen ze begrip voor de eventuele overlast, en dat begrip krijgen ze verrassend genoeg ook bijna overal. "Ik woon al 3,5 jaar in de seniorie en kijk zelfs uit naar het weekend van het Herbakkersfestival", zegt Denise Laridon. Zij is de mama van schooldirecteur Dirk Remmerie en is net negentig jaar geworden. "Ik heb helemaal geen last van dat feestweekend. Ik zit graag voor het venster en zie graag beweging op het plein. Mijn zoon komt altijd kijken, en van op mijn terras hebben we een perfect zicht op 'den theater'. Ik ga niet klagen, meneer. Of het soms niet een beetje te luid is om te kunnen slapen? Ah, ik blijf wat langer op en neem dan een pilletje voor het slapengaan. Zo is alles opgelost. Ik ben negentig jaar en heb intussen geleerd om altijd en overal mijn plan te trekken."





Slecht gehoor

Ook Antoine Dombrecht is 90 jaar en zit dit weekend op de eerste rij voor het Herbakkersfestival. Hij woont nog maar sinds deze week in zijn nieuwe flatje. "Toen ik hier deze week aankwam, dacht ik dat ze op het plein een feestje aan het opbouwen waren voor mijn verhuizing", lacht Antoine. "Ik heb het Herbakkersfestival nog nooit gezien, maar ik lees Het Laatste Nieuws al sinds 1971. Ik heb er dus wel al veel over gelezen. Ik ben benieuwd om het nu eens te zien. Van op mijn terras heb ik het beste zicht, en helemaal gratis. Of ik niet vrees voor het lawaai? Ik hoor bijna niet meer, dus dat zal zeker geen probleem zijn", lacht Antoine Dombrecht nog.





Metalavond

Vanaf vanavond, vrijdag 17 augustus, tot en met zondag staan de grote concerten gepland op het Herbakkersplein. Vanavond zijn er de stevige gitaren van de metalavond, dit jaar met de topper Entombed AD uit Zweden. Zaterdag 18 augustus zijn er concerten vanaf 19 uur met Fuss Bender, Red Zebra, de Meetjeslanders van The Sloofs en de toppers van CPeX. Afsluiten gebeurt met een dj-set. Zondag 19 augustus is er om 11 uur de brunch, met dit jaar muziek van Rock au Vin. Van 13 tot 18 uur is er een springkastelenfestival op het Herbakkersplein. Nadien volgen weer gratis concerten met Skunk City, de Fixkes met hun meezinghit 'k Vraag het aan' en afsluiten gebeurt door Gert en Sarah Bettens van K's Choice. "Het is van 1995 geleden dat K's Choice nog eens in Eeklo op een podium stond", zegt Geert Faes van de vzw Bakfiets. "We zijn trots dat we deze topgroep na al die jaren nog eens gratis aan de Meetjeslanders kunnen presenteren. Na hun deelname aan 'Liefde voor Muziek' op VTM is de groep weer super populair. Afgelopen weekend wonnen ze ook nog eens de prijs van beste groep tijdens de Radio 2 Zomerhit. De zomerhit van Niels De Stadsbader is een cover van hun nummer 'Believe'. Je kan dus wel stellen dat we met K's Choice de absolute prijsbeesten van deze zomer in huis hebben."





Het volledige programma vind je op www.herbakkersfestival.be.