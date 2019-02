9 van de 320 straten in Eeklo naar vrouwen vernoemd: “Extra suggesties zijn altijd welkom” Joeri Seymortier

28 februari 2019

14u49 3 Eeklo Slechts 2,5 procent van de straten in Eeklo is vernoemd naar een vrouw. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) hoort graag extra suggesties.

Na de oproep van radiostem Sofie Lemaire dat er meer ‘vrouw op straat’ moet komen, en dat er dus meer vrouwennamen in straatnamen moeten worden verwerkt, beloven heel wat steden en gemeenten om daar werk van te maken. In Eeklo, de hoofdstad van het Meetjesland, zijn er vandaag al negen straten naar vrouwen genoemd. “We hebben in Eeklo 320 straten en daarvan zijn er negen naar een vrouw genoemd”, zegt burgemeester Luc Vandevelde. “Ter vergelijking: er zijn wel 55 straten in onze stad naar een man genoemd. Van die negen straatnamen zijn de Vrouwestraat en de Onze-Lieve-Vrouwestraat dan eigenlijk nog geen echte vrouwennamen. We hebben bijvoorbeeld wel de Irma Notteboomstraat, genoemd naar ooit de oudste vrouw in onze stad. We hebben ook het Lima Verstraetehof, de Julia Dellaertstraat, Gravin Johannalaan, Zusters Philippus Nerisstraat, en ook nog het Astridplein en de Fabiolalaan. Momenteel is 2,5 procent van de straatnamen effectief een vrouwennaam. Natuurlijk mogen dat er van mij meer zijn, maar ik zou niet meteen weten welke mogelijkheden er nog zijn. Buiten leden van de koninklijke familie, moeten mensen overleden zijn vooraleer ze een straatnaam kunnen krijgen.”