82-jarige zanger komt niet naar Helden in het Park 17 juli 2018

De concertreeks 'Helden in het Park' in Eeklo begint op donderdag 26 juli en loopt vier donderdagavonden. Op de startavond moet het programma noodgedwongen al aangepast worden. De 82-jarige Ghanese legende Ebo Taylor is momenteel te ziek om op te treden en heeft zijn volledige zomertour geannuleerd. Ook zijn passage op Helden in het Park op donderdag 26 juli wordt geschrapt. Hij wordt vervangen door Kiala & The Afroblaster. Kiala Nzavotunga groeide op in Kinshasa. Op www.hihp.be vind je het volledige programma. (JSA)