800 boete euro voor negeren rijverbod: “Cocaïne had ik vier dagen ervoor gesnoven” JDG

14 januari 2019

16u44 0 Eeklo Een 29-jarige man uit Eeklo moest zich maandag in de politierechtbank verantwoorden voor het negeren van een rijverbod. Zijn rijbewijs werd door de politie voor vijftien dagen ingetrokken toen bij een speekseltest sporen van cocaïne werden aangetroffen. “Mijn cliënt reed op dat moment niet onder invloed”, stelt zijn advocaat. “Het gaat om sporen van vier dagen daarvoor.”

De man in kwestie deed de dag na zijn controle zijn beklag op het politiekantoor, en gaf daar openlijk toe hem van zijn rijverbod niets aan te trekken. Volgens de verdediging wordt de man door de politie geviseerd, en is zijn rijbewijs onterecht ingetrokken. “Het gaat om sporen van vier dagen daarvoor. Op het moment van de feiten was de gemeten dosis cocaïne in zijn bloed te laag om strafbaar te zijn”, aldus de advocaat van de man.

“Dat kan wel zijn, maar cocaïnegebruik is nog steeds tegen de wet”, aldus het parket. Ook de politierechter had maar weinig begrip voor de uitleg van de beklaagde. De man heeft nu een rijverbod van 3 maanden en 800 euro boete aan zijn been voor negeren van zijn onmiddellijk rijverbod.