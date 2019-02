750 modderduivels bedwingen Het Leen Cavatrail groeit stilaan uit tot onvervalst succesverhaal Kristof Vereecke

10 februari 2019

09u43 0 Eeklo 750 modderduivels bedwongen afgelopen zaterdag de modder en de plassen van provinciaal domein Het Leen in Eeklo tijdens de zesde editie van de Cavatrail.

Het evenement was daarmee opnieuw volledig uitverkocht. De Cavatrail is stilaan een onvervalst succesverhaal. Naast de marathonafstand kon je er kiezen tussen 31, 21 of 11 kilometer. Voor de trailmaagden was er ook een minitrail van 6,8 kilometer. Niet dat je de kilometers cadeau krijgt in Het Leen. Het parcours staat met zijn diepe plassen en modderpartijen garant voor ploeteren, trekken en sleuren. Regen en wind deden de rest. Toch was het voor veel lopers een ‘betere’ editie. “Ik heb nog geweten dat je hier tot aan je oren in de modder zit”, zegt Francesco Degroote van het Tillit Code Runnersteam, die won op de 31 kilometer. “Dan viel het dit jaar nog wel mee. Voor mij is dit de ideale voorbereiding op het marathonseizoen in het voorjaar. Het betere loopamusement”, knipoogt de Hammenaar.

Geen winnaars of verliezers

Op de marathon ging de overwinning naar Ansgar Carlier uit Wondelgem, op de halve ging Elias Driessen met de bloemen lopen, de 11 kilometer werd gewonnen door Martijn Hostel. Op de minitrail toonde Darco Tielemans uit Kruibeke zich de snelste. Niet dat er zaterdag winnaars of verliezers waren. Traditioneel gingen alle dames naar huis met een roosje en kregen alle deelnemers een fles cava. Er mocht dan ook getoost worden na al dat moddergeweld.