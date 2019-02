7,5 procent rijdt te snel op ‘Verkeersveilige dag’ Jeffrey Dujardin

27 februari 2019

23u24 0 Eeklo Politiezone Meetjesland Centrum nam woensdag ook deel aan de ‘Verkeersveilige dag’. Op zes locaties verspreid over het grondgebied van de politiezone werden gerichte snelheidscontroles uitgevoerd.

3.324 voertuigen werden inzake snelheid gecontroleerd door middel van een bemande infrarood-snelheidscamera. 248 bestuurders, of 7,5 procent, reden te snel waarbij twee rijbewijzen onmiddellijk werden ingetrokken.

Een laagvlieger slaagde er in bij een controle binnen de bebouwde kom twee keer op dezelfde plaats te worden “geflitst” namelijk één keer in front met 117 kilometer per uur en vervolgens een tweede keer bij het terugkeren aan 88 kilometer per uur. Hij werd door de politie tegengehouden. Naast de onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs zal hij zich voor de politierechtbank mogen verantwoorden voor zijn zware voet.

Daarnaast werd er een gevat met een glaasje teveel op en één bestuurster bleek bij controle onder invloed te zijn van drugs. Het rijbewijs van de bestuurster werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van vijftien dagen.