60 vrijwilligers maken oorlogskunst 18 juni 2018

02u38 0 Eeklo Het kunstwerk Papaver is klaar en kwam tot stand met de hulp van zestig vrijwilligers uit Eeklo en het Meetjesland.

Het kunstwerk werd gemaakt op vraag van de stad Eeklo, naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog. De opdracht werd gegeven aan vzw Pro Mosaico, onder leiding van Eeklonaar Gino Tondat. "De uitvoering van het kunstwerk vond grotendeels plaats in de kunstacademie van Eeklo en daarbij kwamen meer dan zestig vrijwilligers hun steentje bijdragen", zegt schepen Rita De Coninck (CD&V+). "Het verplaatsbaar kunstwerk zal te zien zijn op verschillende plechtigheden in het kader van de oorlogsherdenking. Nadien krijgt het een vaste plaats in onze stad", besluit schepen De Coninck. (JSA)