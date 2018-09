500 euro voor wijkcentrum De Kring Joeri Seymortier

04 september 2018

11u03 0

Wijkcentrum De Kring in Eeklo krijgt een cheque van 500 euro, die zal gebruikt worden voor de verdere uitbouw van de Sociale Kruidenier. Bij de opening van de nieuwe Lidl op het Krugercentrum, werd door de winkelketen een cheque van 500 euro uitgereikt aan een goed doel uit de streek. In Eeklo is dat M84U (lees: Made for You), de opvolger van Stiph. “M84U helpt kinderen en jongvolwassenen met een beperking”, zegt Luc Vandevelde. “Het is vooral onze bedoeling financieel bij te springen bij de aankoop van persoonlijke hulpmiddelen.”