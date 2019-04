50 paashaasjes verstopt in etalages in Eeklo (zoek ze en win prijzen) Joeri Seymortier

05 april 2019

08u25 3 Eeklo De stad Eeklo en de Economische Raad organiseren van maandag 8 tot en met maandag 22 april een nieuwe paasactie.

In de etalages van de Eeklose winkels zitten 50 paashaasjes verstopt”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Haal je spaarkaart bij één van de deelnemende winkels en ga op zoek naar minstens tien paashazen. Deponeer je ingevulde kaart dan voor 24 april in de brievenbus van het stadhuis op de Markt, en maak kans op een van de talrijke waardebonnen, geschonken door de deelnemende handelszaken. Op de wekelijkse markt en tijdens een van de volgende weekends zal de echte paashaas zeker ook in het winkelcentrum te zien zijn, en deelt hij chocolade uit.”

Vorig jaar waren er meer dan 2.000 deelnemers aan de actie.