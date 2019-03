400 euro boete na aanrijding van bromfietser JDG

19 maart 2019

12u31 0 Eeklo Een man uit Eeklo heeft van de politierechter in Gent een geldboete van 400 euro gekregen nadat hij een brommer van de baan reed.

De Eeklonaar moest zich dinsdag voor de politierechter verantwoorden nadat hij in februari 2018 een bromfietser aanreed in Eeklo. “Ik zag de bromfietser rijden, en wou rechts afslaan”, verklaarde de man tegen de politierechter. “Het was een inschattingsfout.”

“Mijn cliënt bleef na het ongeval wél ter plaatse, en diende zelf de eerste zorgen toe”, vult zijn advocaat aan. “Wij vragen dan ook om hem geen rijverbod om te leggen.”

Aangezien de man al een uitgebreid strafrechtelijk palmares heeft, kwam hij niet meer in aanmerking voor de gunst van uitstel. De rechter legde hem dan ook een effectieve geldboete van 400 euro op.