40 maanden cel voor man die garage ex in brand stak

Een aan drugs verslaafde Eeklonaar is gisteren veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan 28 maanden met probatie-uitstel, voor opzettelijke brandstichtingen, opzettelijke slagen en verwondingen, belaging en drugsfeiten.





Ronny G. werd vorig jaar uit zijn appartement gezet na een huurgeschil en dat veroorzaakte ruzie met zijn ex. Na zo'n ruzie, op 27 mei, belandde de vrouw in het ziekenhuis nadat hij haar een kopstoot gegeven had. Uiteindelijk escaleerde de situatie volledig en pleegde hij 's nachts brandstichting. De man stak twee stokken in brand onder de garagepoort, terwijl zijn ex en hun twee minderjarige kinderen in de woning aanwezig waren. Gewonden vielen er niet. De man verklaarde dat hij op dat moment niet in de buurt was geweest, omdat hij thuis aan het schilderen was. Alleen stuurde hij die nacht nog zijn zoon een berichtje dat hij hem in de zetel had zien zitten, waardoor dat zijn verweer eigenlijk met de grond gelijk maakte.





Aan de gevangenisstraf die hij heeft gekregen, zijn heel wat probatievoorwaarden verbonden. Zo moet hij onder meer zijn drugs- en agressieprobleem aanpakken. "De rechtbank heeft voor u de deur niet definitief dicht gedaan", aldus de rechter. (JEW)