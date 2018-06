3 maanden rijverbod na 3,01 promille in bloed 27 juni 2018

Een 41-jarige vrouw uit Eeklo heeft in de Brugse politierechtbank 3 maanden rijverbod gekregen, nadat ze vorig jaar rondreed met liefst 3,01 promille alcohol in haar bloed. Voor een volwassen vrouw komt dat neer op ongeveer 10 glazen bier. De politie zag V.M. op 21 oktober rond 23.30 uur over de weg zwalpen in de Oedelemsestraat in het West-Vlaamse Oostkamp en zette haar langs de kant. In februari 2016 werd de vrouw al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten. "Ze had relationele problemen en heeft intussen stappen gezet om te breken met haar verleden", pleitte haar advocate gisterochtend. De politierechter legde V.M. het minimumrijverbod op en ook de minimumboete van 3.200 euro. De vrouw moet ook haar theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen. (SDVO)