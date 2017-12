27 elektrische laadpalen bij AZ Alma 02u37 0

Er staan nieuwe laadpalen voor elektrische wagens op de parking van het nieuwe ziekenhuis AZ Alma in de Ringlaan in Eeklo. Er staan laadpalen op de publieke parking, op de verdieping min 1, en ook eentje op de personeelsparking. "Op de bezoekersparking zijn er nu in totaal elf laadpalen voorzien, op de personeelsparking zijn er zestien laadpalen", zegt algemeen directeur Rudy Maertens. "Wij vragen met aandrang om de parkeerplaatsen aan de laadpalen vrij te houden voor elektrische voertuigen. Om gebruik te kunnen maken van de elektrische laadpalen moet je in het bezit te zijn van een laadpas. Dat kan men aanvragen bij de provider." (JSA)