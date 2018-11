24 uur op de rollen: 20.000 kilometer fietsen tegen kanker Joeri Seymortier

11 november 2018

12u00 0 Eeklo Een paar honderd vrijwilligers uit Eeklo hebben samen in 24 uur meer dan 20.000 kilometer gefietst tegen kanker.

De Eeklose Kilometervreters hebben het afgelopen weekend een fietsmarathon op rollen georganiseerd, die maar liefst 24 uur duurde. Alles samen werden meer dan 20.000 kilometer gefietst in de Evenementenhal van Eeklo. Hoeveel dat alles opgebracht heeft voor het goede doel, wordt pas later bekend gemaakt.

Geert Faes was één van de doorbijters die de volledige 24 uur wakker bleef. “We zijn vrijdagavond gestart na mijn werkdag op school, dus ik ben eigenlijk 40 uur wakker gebleven”, knipoogt Geert Faes. “Ongelooflijk hoeveel warmte en energie je krijgt van de mensen die hier komen fietsen. Ze hebben allemaal zelf tegen kanker gevochten, of ze kennen iemand die dat gevecht moeten leveren heeft. Hoe ik wakker kon blijven? Door vooral geen alcohol te drinken, en geen ongezonde dingen te eten. Want anders haal je dat echt niet.”