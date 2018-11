24 uren op rollen tegen kanker Joeri Seymortier

08 november 2018

12u00 13 Eeklo De Eeklose Kilometervreters organiseren op vrijdag 9 en zaterdag 10 november opnieuw de ‘24 uren fietsmarathon op rollen’.

Bedoeling is om zoveel mogelijk geld in te zamelen, om in mei volgend jaar te kunnen starten aan de ‘1.000 kilometer tegen kanker’. Er zijn al meer dan dertig ploegen ingeschreven, die elk 24 uur op de rollen zullen fietsen. Het startschot wordt gegeven in de sporthal van Eeklo, op vrijdag 9 november om 20 uur. De ploegen gaan door tot zaterdag 10 november om 20 uur. Het laatste uur is er een slotapotheose.

“Nieuw dit jaar is een ‘In Memoriam’, op zaterdag 10 november om klokslag 11.11 uur”, zegt Annelies De Clercq. “Dan staan we even stil bij familie, vrienden en geliefden die de strijd tegen kanker verloren hebben.”

Supporters zijn 24 uur lang welkom. Voor de kleinsten zijn er springkastelen, kinderanimatie en pannenkoeken. Geert Faes en Filip Lebrun zorgen voor de muziek. Gratis toegang.