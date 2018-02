21ste Modelbouwbeurs 03 februari 2018

03u04 0 Eeklo Modelbouw Eeklo organiseert op zondag 4 februari de 21ste editie van de modelbouwbeurs. Er zijn achttien standhouders uit België en Nederland.

"Op de eigen stand van Modelbouw Eeklo zullen de laatst gebouwde modellen te zien zijn", zegt Dirk Derks. "Collega Luc Verstraete zal voor de eerste keer een bijzondere collectie elektrische treinen tonen en Pascal Platteau zal een demonstratie 3D-printen laten zien. Dit jaar zal ook extra aandacht worden gegeven aan het onderwerp Star Wars. Onze figuristen onder leiding van Marc Degraeve zullen aanwezig zijn om te laten zien hoe figuren tot in het kleinste detail worden beschilderd."





Zondag van 10 tot 17.30 uur, in de feestzalen Sparrenhof, Brugsesteenweg 183 in Eeklo. Gratis toegang. (JSA)