215 Meetjeslanders bouwen samen windmolen (en gaan op zoek naar extra investeerders)

Meetjeslanders bouwen samen windmolen (en gaan op zoek naar extra investeerders) Nu al 500.000 euro gevonden, nog 800.000 euro nodig Joeri Seymortier

27 februari 2019

14u39 0 Eeklo Tussen de N49 en de historische Huysmanhoeve is de bouw van een nieuwe windmolen gestart. Die zal voor het eerst voor een kwart gefinancierd worden door inwoners van het Meetjesland. Volterra heeft nu al 215 mensen gevonden die aandelen gekocht hebben, samen goed voor 500.000 euro. Niet slecht, al is er nog 800.000 euro nodig.

Langs de N49 in Eeklo worden volop nieuwe windmolens gebouwd. Tussen de Huysmanhoeve en de N49 is nu het fundament gelegd van de molen die Ecopower en Volterra samen zullen bouwen. Volterra is de burgercoöperatie die Meetjeslanders zoekt die willen investeren in de bouw van nieuwe windmolens.

“De nieuwe windmolen die gebouwd wordt, kost zo’n drie miljoen euro”, zeg Marc De Vos van Volterra. “Een kwart van dat geld moet van ons komen, en dus van de burgers uit het Meetjesland. Vijf jaar geleden zijn we onze burgercoöperatie gestart, en we zijn blij dat er eindelijk een eerste windmolen gebouwd kan worden. De voorbije jaren zijn al 215 Meetjeslanders ingestapt in ons project. Samen hebben die al 500.000 euro op tafel gelegd. Maar om een kwart van de molen te financieren, moeten we 800.000 euro hebben. We zijn dus op zoek naar extra gezinnen die willen investeren. Een windmolen geeft energie aan zo’n 1.600 gezinnen. Een kwart is van ons, dus zou het mooi zijn als we aan 400 Meetjeslandse gezinnen geraken die meestappen in ons verhaal.”

125 euro

Wie een deel van de windmolen aan de Huysmanhoeve wil, kan aandelen van 125 euro kopen. Elk persoon mag maximum 50 aandelen kopen, en kan dus 6.250 euro investeren. “We houden dat bewust beperkt omdat we met veel kleine investeerders willen werken”, zegt Marc De Vos. “Na vijf jaar kan iedereen vrij uitstappen, als ze dat willen. Als we met grote investeerders werken, en die zouden eruit stappen, dan komen we in de problemen terecht. Met veel kleine investeerders is dat risico veel meer gespreid. Wat de opbrengst gemiddeld kan zijn? Dat schommelt tussen de twee en vijf procent. Veel meer dan de 0,11 procent dat de bank vandaag geeft. Een kapitaalsgarantie is er niet. Maar als de windmolen goed verzekerd is, kan er eigenlijk niet al te veel misgaan.”

Doet stad mee?

De stad Eeklo krijgt ook de kans om naast Volterra 25 procent van de aandelen te kopen, maar of dat ook zal gebeuren moet nog beslist worden. Om extra burgers te vinden die willen investeren, trekt Volterra de komende weken de baan op met infoavond. Op donderdag 7 maart om 20 uur in Lembeke-Dorp 28 in Lembeke, op donderdag 21 maart om 20 uur in het Sock in Kaprijke, op woensdag 27 maart om 20 uur op de Wijnzolder in Sint-Laureins, en op donderdag 11 april om 20 uur in ’t Oud Liefken in Zomergem.

De statuten en alle voorwaarden, kan je vinden op www.volterra.be.