21 transmigranten in vrachtwagen bij Vandemoortele 03 april 2018

Bij het lossen van een Ierse vrachtwagen bij de voedingsfirma Vandemoortele in Eeklo, zijn afgelopen donderdagochtend 21 transmigranten van Iraakse afkomst aangetroffen. Twee illegalen sprongen uit de vrachtwagen en vluchtten weg.





Volgens de chauffeur waren de transmigranten vermoedelijk in Nederland aan boord gekropen. Hun bedoeling was waarschijnlijk om door te reizen naar Groot-Brittannië.





De negentien overgebleven transmigranten werden overgebracht naar het commissariaat van de politiezone Meetjesland Centrum. De twee gevluchte personen werden in de buurt aangetroffen. Iedereen verkeerde in goede gezondheid en kreeg in het politiecommissariaat eten, drinken en verzorging.





De stad Eeklo voorzag stoelen en bijkomende verwarming.





De aangetroffen personen werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Na een onderzoek kregen negentien van hen het bevel om het grondgebied binnen de zeven dagen te verlaten. Twee mannen moesten overgebracht worden naar het repatriëringscentrum in Steenokkerzeel. (WSG)