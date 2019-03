21-jarige Eeklonaar staat terecht voor bezit kinderporno, verdediging pleit voor opschorting onder voorwaarden JDG

28 maart 2019

13u01 0 Eeklo Een 21-jarige man uit Eeklo moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor het bezit van kinderporno. “We zijn iets gewend, maar da’s écht vuiligheid”, zegt de rechter. De verdediging betwist de feiten niet, maar vraagt om rekening te houden met het schuldbesef van de twintiger en zijn slechte thuissituatie op het moment van de feiten.

De beklaagde was in het bezit van pornografisch beeldmateriaal van zeer jonge kinderen, en stuurde dat door naar een veertiger die bekend staat bij het parket voor soortgelijke feiten. Hij leerde de man online kennen, en zocht op zijn achttiende toevlucht bij de veertiger. “Die man is niet het beste gezelschap”, stelt het parket. “De beklaagde heeft bovendien geen zorgeloze jeugd gekend én had het financieel erg moeilijk, mede door zijn gokverslaving.”

“Mijn cliënt kwam uit een heel slechte situatie. De man liet hem - tegen zijn zin - seksuele handelingen verrichten in ruil voor geld, en zette hem aan om kinderporno door te sturen”, stelt de advocaat van de beklaagde. “Hij gaat nu op eigen initiatief tweewekelijks naar een psycholoog. Hij beseft maar al te goed dat hij in de fout is gegaan, en wil zijn leven nu gewoon verder op orde zetten.“

Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf 14 maanden met uitstel, maar gaf op het einde van de zitting wel gunstig advies voor het voorstel van de verdediging: probatie-opschorting. Vonnis op 25 april.