2019 wordt ‘Jaar van de Meetjeslandse smaak’ Joeri Seymortier

15 november 2018

14u29 11 Eeklo 2019 wordt het ‘Jaar van de Meetjeslandse smaak’. Meer dan ooit zullen de streekproducten van het Meetjesland in de kijker staan.

De Meetjeslandse streekproducten worden volgend jaar volop gepromoot. “We willen de mensen echt laten proeven van de smaken uit het Meetjesland”, zegt Sven De Wever van het Plattelandscentrum. “Op inleefdagen willen we de mensen echt in contact brengen met de streekproducten. Bijvoorbeeld door ze echt koeien te laten melken en mee te helpen kaas maken. We gaan ook op zoek naar de Meetjeslandse Smaakmakers. Dat kan een nonkel, tante of buurvrouw zijn die een bepaald gerecht ongelooflijk lekker kan maken. Meetjeslanders die leuke ideeën hebben om iets met streekproducten te doen, zullen van ons ook professionele ondersteuning krijgen. Het ‘Jaar van de Meetjeslandse Smaak’ wordt eind volgend jaar dan feestelijk afgesloten met een groot Smaakfestival. We willen iedereen weer trots maken op onze plaatselijke smaken.”

Streektoer

Het themajaar wordt eigenlijk al op zondag 25 november op gang getrapt. Dan is er de eerste editie van de Smakelijke Streektoer. Je vertrekt aan de Huysmanhoeve in Eeklo en rijdt met Nostalbus naar Pomme Charelle in Maldegem en ’t Kloosterhof in Bellem. Verspreid op de drie locaties krijg je een streekmenu geserveerd, door Broes Tavernier van ’t Vijfde Seizoen, Ronny D’huyvetters van Huysmanhoeve, Jurgen Rysselaere van Jurgen Kookt en Tine De Schepper van Mi-Oh.

Deelnemen aan de Smakelijke streektoer kost 45 euro. Inschrijven tot 21 november op info@plattelandscentrum.be of 09/379.78.37.