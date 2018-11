2 miljoen euro werken: Zo zal CC De Herbakker er in 2020 uitzien Theaterzaal kan één seizoen lang niet gebruikt worden Joeri Seymortier

07 november 2018

12u00 0 Eeklo Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo wordt vanaf volgend voorjaar grondig verbouwd. De stad investeert twee miljoen euro. De toegang wordt verlegd, het cultuurcafé wordt een pak groter, en er komen nieuwe artiestenloges. De theaterzaal zal een jaar lang niet gebruikt kunnen worden voor cultuur.

Het startschot voor de langverwachte verbouwingswerken aan het CC De Herbakker in Eeklo zal gegeven worden op 1 april van volgend jaar. De plannen werden donderdagavond voorgesteld. “De toegang van het cultuurcentrum wordt verlegd”, legt architect Pieter Ryde uit. “Nu kom je het CC binnen langs de zijkant en moet je door een smal tochtig straatje. De toegang wordt verlegd naar het mooie Herbakkersplein. Waar nu de ingang ongeveer is, komt een nieuwe open keuken voor cultuurcafé De Bakkerei. In het cultuurcafé komt een mezzanine, zodat we op een extra verdieping extra ruimte creëren. De glazen wand tussen het cultuurcafé en de foyer verdwijnt, zodat dat één mooie grote ruimte wordt. Ook de het licht van de bibliotheektuin gaan we laten binnenvallen in het cultuurcafé. Vandaag zit daar een blinde muur.”

Er wordt aan De Herbakker ook een volume bijgebouwd. Dat wordt een zwarte blok dat zal dienen als artiesteningang. “Vandaag moeten we de artiesten binnenlaten langs de garage en een berging. Nu gaan we een echte artiesteningang voorzien, met op de eerste verdieping ook een mooi nieuw artiestenfoyer. De twee grote loges worden ook verbouwd tot vier kleinere loges. Daar is veel meer nood aan”, zegt de architect nog.

Start op 1 april

De verbouwingen moeten starten op maandag 1 april van volgend jaar. Op dat moment zijn er nog voorstellingen gepland in De Herbakker. Die zullen tot begin juni gewoon kunnen doorgaan. Cultuurcafé De Bakkerei krijgt in die weken een noodbar in de polyvalente zaal van De Herbakker. “Het seizoen 2019-2020 zal er in de theaterzaal van De Herbakker niets geprogrammeerd worden”, zegt directeur Beatrijs Hollebosch. “Maar dat wil niet zeggen dat De Herbakker stilvalt. We gaan dat seizoen een pak voorstellingen plannen op locatie in Eeklo. We zijn ook nog op zoek naar een loods om toch ergens een tijdelijk theater te kunnen maken, maar of we dat gaan vinden is nog niet duidelijk. Tegen september 2020 zou het nieuwe theaterseizoen dan weer in de verbouwde Herbakker moeten kunnen gebeuren.”

Draagmoeder

De hele verbouwingen zullen twee miljoen euro kosten. “We hebben met de hele ploeg lang aan het dossier gewerkt”, zegt uittredend schepen van Cultuur Rita De Coninck (CD&V+). In de nieuwe beleidsploeg moet ook zij naar de oppositie. “Vanaf januari zal ik het dossier blijven volgen, maar langs de andere kant van de tafel. Ik voel mij toch een beetje de draagmoeder van heel dit project en blijf dit zeker koesteren”, aldus nog schepen De Coninck.