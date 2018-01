2.664 euro aan boetes geïnd 02u34 0

De politie Meetjesland Centrum heeft voor 2.664 euro aan boetes geïnd tijdens een controle op keurings- en rijbewijzen bij zwaar vervoer. Een Bulgaarse trucker probeerde een vervalst keuringsbewijs voor te leggen. Volgens het document gebeurde de keuring op 17 juli 2017 in Bulgarije, maar volgens de tachograaf reed het bewuste voertuig toen tussen Duitsland en Nederland en dus niet in Bulgarije. De man kreeg 1.980 euro boete die door zijn werkgever zonder discussie is betaald. Voorts werden twee boetes uitgeschreven voor overlading, een voor ladingzekering en een omdat de chauffeur geen dagelijkse rust had genomen. De politie zal in de toekomst nog zulke controles organiseren. (JEW)