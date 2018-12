172 bestuurders betrapt bij snelheidscontrole op N49 Jeffrey Dujardin

06 december 2018

De federale wegpolitie hield in de maand november een snelheidscontrole op de N49. In totaal passeerden er 5.418 voertuigen voorbij de lens van de fotograaf. Maar liefst 97 procent hield zich aan de maximumsnelheid van 120 kilometer per uur. 172 bestuurders liepen tegen de lamp en kregen een proces-verbaal. Eén laagvlieger reed zo hard dat hij zich nog mag verwachten aan een rijverbod.