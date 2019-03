15 handelaars tonen zondag nieuwste trends op ‘Eeklo, feel good-event’: modeshow en kuieren langs standjes Joeri Seymortier

21 maart 2019

13u37 2 Eeklo Vijftien handelaars uit Eeklo tonen zondag de nieuwste zomertrends tijdens de beurs ‘Eeklo, feel good-event’ in de Salons Mimosa.

De beurs wordt georganiseerd door de stad, die zo de middenstand een duw in de rug wil geven. “De stad en de Economische Raad Eeklo willen de Eeklose detailhandel ondersteunen door hen onder de aandacht te brengen en de kans te geven om hun zaak aan een breed publiek voor te stellen”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “Dat gebeurt tijdens het gratis evenement ‘Eeklo, feel good-event’. Vorig jaar was het evenement een groot succes, het bewijs dat er nog steeds een groot publiek is voor de Eeklose detailhandel. Je kan van 14 tot 18 uur gratis binnen in Salons Mimosa. Er zijn optredens van dansschool S-Pression, en om 15.15 uur is er een modeshow.”

Acht Eeklose boetieks showen hun lente- en zomercollectie: Mooi!, Chloë, Polly Magoo, herenkleding De Baerdemaeker, kleding Dekoninck, Stretto, lingerie Audace en CommeCa. Optiek Demeester zorgt voor bijpassende brillen en zonnebrillen. Andere standen komen van Patisserie Nicolas, Florist Jan, banketbakkerij De Sutter, Cobana, immo Yves en S-Pression.

Bezoekers kunnen zondag WieKie-bonnen van 25 euro winnen. Info: www.eeklo.be.